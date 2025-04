Kostenloser Workshop in Wien : Darum geht es am 20. Mai im Expert-Workshop von Asseco CEIT

Lesezeit: weniger als eine Minute

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Hersteller auch die Automatisierung der Logistik vorantreiben. Dazu braucht es Technologien wie Computer Vision und künstliche Intelligenz, Roboter und autonome Fahrzeuge. Asseco CEIT, ein europäischer Hersteller von Automations-Lösungen mittels freifahrender Transport-Fahrzeuge, thematisiert am 20. Mai 2025 in einem kostenfreien Expert-Workshop in Wien die Automation in der Logistik, inklusive Live-Demos.