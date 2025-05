Der Automobilzulieferer Mahle machte 2024 eigenen Aussagen zufolge in vielen Unternehmensbereichen große Fortschritte bei der Nachhaltigkeit. Der Konzern konnte die CO2-Emissionen in der Produktion, der Lieferkette und bei den Produkten weiter reduzieren. Mit seinen Erfolgen im Klima- und Umweltschutz hat Mahle erstmals den Sprung in die „A-Liste“ der unabhängigen Organisation CDP, Carbon Disclosure Project, geschafft.

Da Materialien in Produktions- und Verpackungsprozessen effizienter genutzt wurden, kann das Gesamtabfallaufkommen mittlerweile zu 80 Prozent wiederverwendet oder recycelt werden. Zur Erhöhung der Transparenz innerhalb der Lieferkette hat Mahle Environmental, Social, and Governance (ESG) Quick Checks eingeführt, um die ökologischen, sozialen und unternehmerischen Anstrengungen seiner Lieferanten umfassend zu überprüfen und zu optimieren. Darüber hinaus wurden erneut deutliche Fortschritte in der Arbeitssicherheit erzielt.

