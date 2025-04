Die Schaeffler Gruppe im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 18,2 Milliarden Euro. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum lag bei 12,9 Prozent und ist auf den Umsatzbeitrag der Tochtergesellschaften der infolge der Verschmelzung erloschenen Vitesco Technologies Group AG („Vitesco“) zurückzuführen, die seit dem 1. Oktober 2024 vollständig in den Konzernabschluss einbezogen werden. Deren Umsatzbeitrag betrug 1.949 Millionen Euro und wurde in der Sparte Others erfasst.

Im Berichtszeitraum erzielte die Schaeffler AG ein Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragssteuern (EBIT) und Sondereffekten von 811 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 1.187 Millionen Euro. Dies entspricht einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 4,5 Prozent. Der Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten der Schaeffler Gruppe lag im Berichtszeitraum bei 363 Millionen Euro.