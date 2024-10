Große Träume, Leidenschaft, ein wenig Mut und ein Team, das seit 2009 den Grünzweig Drive lebt: Das sind die Highlights, die in 15 Jahren Grünzweig Automobile Unternehmensgeschichte stecken. Im Rahmen eines Pressefrühstücks ließen Renate und Philipp Grünzweig die vergangenen Jahre Revue passieren und machten auch auf Unterschiede zu anderen Autohäusern aufmerksam.

„Wenn man uns fragt, was den Unterschied zwischen uns und anderen Autohäusern ausmacht, können wir eine klare Antwort geben: unser Drive! Wir verkaufen nicht nur Autos, sondern wir sind in all unserem Tun vom Gedanken erfüllt, die perfekte Mobilitätslösung für unsere Kundinnen und Kunden zu finden. Als Familienunternehmen setzen wir auf flache Hierarchien und Kommunikation auf Augenhöhe. Dieser wertschätzende Umgang prägt unsere Beziehungen – sowohl intern mit unseren Mitarbeitern als auch extern mit unseren Kunden und Partnern. Wir glauben fest daran, dass Freundschaft und Vertrauen die Grundlage für erfolgreiche Zusammenarbeit bilden."

