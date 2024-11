Das absolute Highlight des Abends war die Verleihung der Ehrenbürgerschaft von Bürgermeisterin Elisabeth Böhm an Josef Kamper. In den vergangenen fünf Jahrzehnten wurden an den drei Standorten 40.000 Neuwagen und ebenso viele Gebrauchtwagen verkauft.

Firmenchef Josef „Andi“ Kamper und seine Tochter Valentina Kamper freuten sich über die sehr gut besuchte Veranstaltung und bedankten sich für die vielen Gratulationen zum runden Jubiläum.