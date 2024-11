Oldtimer-Raritäten : 75 Jahre Abarth & Co, Torino, am Red Bull Ring

Am Samstag, den 21. September 202, organisierten Uhren-Profi und Abarth-Sammler Rudi Haider, sowie der langjährige Mitarbeiter von Carlo Abarth himself, KR Franz Steinbacher, gemeinsam mit dem Ventilspiel-Veranstalter Roland David eine Veranstaltung am Red Bull Ring in der Steiermark. Diese fand anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums der Fa. Abarth & Co, Torino statt und wurde von Fiat durch Stellantis Österreich unterstützt.