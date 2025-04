Weitergeführt und ausgebaut soll auch die Plattform „Gemeinsam Mobil“ werden. „Wir haben gesehen, dass es möglich ist, den Diskurs zu fördern und Impulse zu setzen, vor allem beim Thema Verkehrssicherheit. Genau da werden wir auch fortsetzen“, so die Obfrau. Stephanie Ernst will zudem ihre Tour zu den Händlern fortsetzen: „Es hat sich gezeigt, dass der Besuch vor Ort und der Austausch in kleiner Runde wichtige Themen und Anliegen sichtbar macht und das Verständnis stärkt, daher werden wir daran festhalten.“

Schließlich gibt es inhaltlich noch einen umfassenden Katalog konkreter Themen, für die sich das Gremium Fahrzeughandel stark machen will: Dazu zählen die Realisierung des Lobautunnels, eine Abfederung des immer noch im Raum stehenden Verbrenner-Verbots 2035 auf EU-Ebene, die Senkung der insgesamt sehr hohen KFZ-Besteuerung in Österreich und die gesetzliche Anpassungen zur Steigerung der Verkehrssicherheit mit einem Fokus auf neue Verkehrsteilnehmer wie Lastenräder und E-Mopeds.

Weiters wichtig sind vernünftige Regelungen für die öffentliche Parkraumnutzung und eine rasche Umsetzung der bereits beschlossenen Anpassung des so genannten Angemessenheitswerts beim Neuwagenkauf, der mit maximal 40.000 Euro einfach nicht mehr zeitgemäß ist. „Wir haben also viel vor, das Team ist entschlossen, mit aller Kraft zu arbeiten, und ich bin überzeugt davon, dass wir einiges umsetzen werden können“, so Obfrau Stephanie Ernst.