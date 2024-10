Ford Kuga verlost : Ford Weintritt Charity zugunsten „Licht ins Dunkel“

Auch in diesem Jahr führte das Ford Autohaus Weintritt in Eisenstadt eine Benefizveranstaltung zugunsten „Licht ins Dunkel“, die diesmal unter dem Motto "Die Musik als Friedensstifterin" stand. In einer Zeit, in der Konflikte und Spannungen in vielen Teilen der Welt herrschen, wollten Wilhelm und Werner Weintritt mit dieser Veranstaltung ein Zeichen für Frieden und Verständigung setzen.