„Wir danken Josef Faber und dem Team von Faber für die Möglichkeit, die Marken Vespa & Piaggio zu repräsentieren. Wir schätzen das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird und können nur so viel sagen: Unser Herz schlägt schon beim Gedanken an diese beiden italienischen Klassiker wild vor Freude und Emotion”, so Isabella Keusch, Leitung Marketing & Service Excellence bei Auto Stahl.

Lesetipp: MotoGP-Saison 2025: Yuasa setzt Partnerschaft mit Honda HRC fort

Gernot Keusch, geschäftsführender Gesellschafter bei Auto Stahl ergänzt: „Die aktuellen Modelle stehen an unserem Standort in der Schillingstraße bereit. Unser Team freut sich schon auf viele spannende Gespräche mit Vespa Fans.”