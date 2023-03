Bei der Analyse der Fahrzeugsegmente zeigt sich, dass es vor allem Modelle der Mittelklasse sind, die preislich nachlassen: Verbraucherinnen und Verbraucher sparen im Juli rund 0,6 Prozent und zahlen nur noch 27.018 Euro für ein entsprechendes Auto. Ebenfalls im preislichen Rückwärtsgang: Fahrzeuge der Oberen Mittelklasse (Durchschnittspreis: 33.723 Euro) und der Oberklasse (61.591 Euro), die jeweils 0,4 Prozent günstiger notieren als noch im Juni. Vor allem Fans älterer Gebrauchter müssen hingegen tiefer in die Tasche greifen. So wird für Youngtimer im Juli ein Zuschlag von 1,6 Prozent fällig, was den Preis auf durchschnittlich 8.335 Euro treibt; 10 bis 20 Jahre alte Fahrzeuge verteuern sich um 1,1 Prozent und werden somit im Schnitt für 9.155 Euro gehandelt.