Alexander Wurz ist ein ehemaliger österreichischer Rennfahrer, der in der Formel 1 von 1997 bis 2000 als Stammfahrer und 2007 für Williams aktiv war. Sein Debüt in der Königsklasse des Motorsports gab er 1997 beim Großen Preis von Kanada als Ersatzfahrer für Gerhard Berger bei Benetton. Bereits in seinem dritten Rennen, beim Großen Preis von Großbritannien, erzielte er mit Platz drei sein erstes Podium. Von 2001 bis 2006 war Wurz Testfahrer bei McLaren Mercedes und kehrte danach als Rennfahrer für Williams zurück.

Wurz war auch erfolgreich im Langstreckensport und gewann zweimal das 24-Stunden-Rennen von Le Mans (1996 und 2009). Sein Rücktritt als professioneller Rennfahrer erfolgte 2015, im Jahr darauf nahm er aber nochmals am 24-Stunden-Rennen von Daytona teil. Er ist zudem als Experte und Berater tätig, unter anderem als Fahrertrainer und Streckenberater für die FIA.

Wurz wurde am 15. Februar 1974 in Waidhofen an der Thaya, Österreich, geboren. Er stammt aus einer motorsportbegeisterten Familie – sein Vater Franz Wurz war dreifacher Europameister im Rallycross. Privat ist er mit Julia Wurz (früherer Nachname: "Horden") verheiratet. Sie war Pressesprecherin für Benetton. Zusammen haben sie drei Kinder und leben in Monaco.