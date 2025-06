Die nächsten Termine stehen bereits fest: Die Futurmotive Talks werden am 21. und 22. Mai 2026 im Tecnopolo in Bologna stattfinden, während die Autopromotec vom 26. bis 29. Mai 2027 mit neuen Herausforderungen und einer noch globaleren und nachhaltigeren Vision für die Welt der Fahrzeugwartung auf das Messegelände BolognaFiere zurückkehren wird.

"Autopromotec 2025 endet mit außergewöhnlichen Ergebnissen", kommentiert Renzo Servadei, CEO von Autopromotec. „Die Zahlen sprechen für sich: Wir sind ein Bezugspunkt für den Sektor auf internationaler Ebene, aber was uns am meisten stolz macht, ist die Qualität unseres Dialogs mit den Betreibern und ihre Bereitschaft, gemeinsam in die Zukunft zu blicken. Die Zertifizierung nach ISO 20121 ist ein wichtiger Schritt hin zu einer neuen und bewussteren Art des Messewesens."

Servadei ergänzt: "Die Autopromotec ist nicht nur ein Schaufenster, sondern ein strategischer Motor für die Entwicklung des Sektors, der in der Lage ist, den Wandel voranzutreiben und zukünftige Herausforderungen zu antizipieren."