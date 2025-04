Denzel in Eisenstadt ist seit über 30 Jahren verlässlicher Partner zum Thema Mobilität. Neben den bestehenden Marken Volvo, Hyundai, Mitsubishi, und seit zwei Jahren MG und Maxus wurde erstmals auch die Marke BYD ausgestellt. Der genaue Verkaufsstandort ist noch top-secret. Im Rahmen des Eisenstädter Autofrühlings konnten die Besucherinnen und Besucher aber einen ersten kleinen Einblick in die Welt der chinesischen Marke, die für Build Your Dreams steht, erhalten.

Bereits seit zwei Jahren aus dem Reich der Mitte bei Denzel ist MG, wobei der ZS Hybrid+, ein kompakter SUV mit dynamischem Design und zukunftsweisender Technologie präsentiert wurde. Dank seines innovativen Hybridantriebs kommt man in den Genuss von kraftvoller Leistung bei geringem Verbrauch.

