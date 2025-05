Wie diese Technologien konkret in der Praxis eingesetzt werden können, zeigt der kostenfreie Expert-Workshop von Asseco CEIT am 20. Mai 2025 in Wien (Hilton Vienna Waterfront, Handelskai 269, 1030). Unter dem Titel „Automation in der Lagerlogistik“ erhalten Teilnehmende fundierte Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Anwendungsbeispiele und Live-Demonstrationen. Hauptredner ist DI Günther Meyringer, CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Asseco CEIT.

Datum: 20. Mai 2025, 08:00 – 15:00

Ort: Hilton Vienna Waterfront, Handelskai 269, 1020 Wien, Austria

Veranstalter: Asseco CEIT, www.asseco-ceit.com

Details und Anmeldung: https://www.asseco-ceit.com/en/event/warehouse-and-production-logistics-2025-agv-as-the-key-to-efficiency/