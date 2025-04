LM France übernimmt den Standort des Importeurs im elsässischen Lingolsheim in der Metropolregion Straßburg mit Büros und Lager sowie die elf Beschäftigten. „Wir heißen die neuen Mitunternehmerinnen und -unternehmer herzlich in der Liqui Moly-Familie willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Das Personal beider Unternehmen wollen wir zu einem starken Team zusammenschweißen, um gemeinsam die erfolgreiche Zukunft der Liqui Moly France zu gestalten“, sagt André Winterhoff.

Mit einem Bestand von rund 40 Millionen Fahrzeugen ist Frankreich einer der größten PKW-Märkte in Europa. Die Firmenübernahme bietet Liqui Moly die Chance auf eine stärkere Marktdurchdringung: „Mit unserer nun deutlich größeren Vertriebsmannschaft, die wir in mehreren Regionen Frankreichs weiter verstärken wollen, werden wir den französischen Markt noch effizienter und erfolgreicher bearbeiten. Wir wollen die Markenbekanntheit weiter steigern und unsere Marktposition dynamisch und nachhaltig ausbauen. Wir sehen ein großes Wachstumspotenzial für Liqui Moly in Frankreich“, stellt Salvatore Coniglio fest, der als Geschäftsführer der Liqui Moly GmbH für die Tochtergesellschaften des Unternehmens verantwortlich ist.