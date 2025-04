Mahle sicherte sich einen weiteren Auftrag im Bereich der Elektrifizierung in China. Mit der Lieferung eines Gleichstromwandlers – auch DC/DC-Converter genannt – unterstützt der Technologiekonzern einen internationalen Hersteller in China bei dessen zukünftiger Modellpalette. Das Auftragsvolumen beträgt 200 Millionen Euro.

„China ist Leitmarkt für die Elektrifizierung von Fahrzeugen, und ich freue mich, dass wir mit diesem Auftrag unsere Präsenz auf dem größten Automobilmarkt der Welt ausbauen können“, sagte Roger Busch, Mahle Vertriebs- und Technikchef und Mitglied der Konzernleitung. „Die Innovationsgeschwindigkeit in China ist enorm. Wir sehen für uns vor allem in den Bereichen Elektrifizierung und Thermomanagement weiteres Wachstumspotenzial.“

Mahle wird das Produkt an seinem derzeit entstehenden Produktions- und Entwicklungsstandort für E-Mobilität in Changshu fertigen. Rund 600 Mitarbeitende sind dort beschäftigt. Die Serienproduktion soll Mitte 2028 starten. Der Konzern arbeitet in China mit allen internationalen Fahrzeug- und Motorenherstellern sowie den wesentlichen chinesischen OEMs zusammen.