Digital Transformation of the Year Award 2024 : Monroe Ride Solutions gewinnt Award

Monroe Ride Solutions (MRS) von Tenneco hat den Digital Transformation of the Year Award 2024 beim Digital Engineering Awards Programm gewonnen. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die den nachhaltigen Wandel beschleunigen möchten. Bekanntgegeben wurden die Preisträger kürzlich in Dallas, Texas.