Seit der ersten Partnerschaft mit dem MotoGP-Team von Honda im Jahr 2013 hat Yuasa mehrere Meisterschaftssiege und Erfolge unterstützt – von Marc Márquez' Meisterschaftsdebüt im Jahr 2013 bis hin zu den jüngsten Erfolgen von Honda.

James Douglas, European Group Marketing Manager bei GS Yuasa Battery Europe Ltd, kommentierte: „Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit Honda in der MotoGP unter dem neuen Banner des Honda HRC Castrol Teams fortzusetzen. Motorsport ist das ultimative Testfeld für Innovation und Leistung, und unser Engagement spiegelt das stetige Bestreben von Yuasa wider, höchste Qualität und Zuverlässigkeit zu liefern. Wir statten nicht nur Motorräder aus, die Meisterschaften gewinnen, unsere Batterien liefern auch täglich die zuverlässige Startkraft für Biker auf der ganzen Welt.“ Yuasa-Batterien, etwa die YTX-, GYZ- oder YTZ-Modelle, würden weiterhin den Maßstab in der Branche setzen, ist Douglas überzeugt.