Die Porsche Holding Salzburg hat die Flaute am Automarkt 2024 zu spüren bekommen. Der Neuwagenabsatz sank gegenüber dem starken Vorjahr um 7,5 Prozent, lag aber mit 691.758 Fahrzeugen im Fünfjahresschnitt. Bei den Gebrauchtautos verzeichneten die global tätigen Salzburger ein Plus von 4,2 Prozent auf 221.401 PKW. Die Händlerstandorte gingen auf 498 zurück (minus 29). Die Mitarbeiterzahl stieg in den 29 Ländern, in denen die Holding tätig ist, auf 37.361 (plus 4 Prozent).

Für 2025 sieht sich das nach Eigenangaben größte europäische Automobilhandelsunternehmen stabil aufgestellt. Trotz allgemein schlechter Konjunktur seien die Autoverkäufe im heurigen zweiten Halbjahr angezogen, 2025 werde es "horizontal" weitergehen, so Holding-Chef Hans Peter Schützinger am Mittwoch bei der Jahrespressekonferenz. Insgesamt werde es am heimischen Neuwagenmarkt wieder verstärkt Rabatte für die Käufer geben, nach dem Ende der Lieferkettenproblematik würden die Angebote wieder attraktiver werden.