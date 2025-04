Im März traf Manuel Plöchl, der Initiator des Volksbegehrens „Stoppt die Volksbegehren-Bereicherung!“ auf Gerhard Lustig, den Initiator des "Autovolksbegehren: Kosten runter!".

„Wir entdeckten – neben gemeinsamen Hobbys – noch viele weitere Gemeinsamkeiten und es war rasch klar: Wir ziehen am gleichen Strang. Denn wenn die große Masse der 'Geschäftemacher-Volksbegehren' wegfiele, würden sich die Herzensangelegenheiten der Österreicherinnen und Österreicher, wie auch jene von Gerhard Lustig, wieder herauskristallisieren. In diesem Sinne ist es auch in seinem Interesse, mein Volksbegehren zu unterstützen. Und nebenbei erwähnt: Da auch ich das Thema von Gerhard Lustig als wichtig erachte, habe ich sein Volksbegehren bereits in der Unterstützungsphase unterschrieben", so Plöchl.

Ziel des Autovolksbegehrens ist eine finanzielle Entlastung der Autofahrerinnen und Autofahrer. Belastungen in diesem Kontext sehen die Initiatoren in hohen Kraftstoffpreisen, der motorbezogenen Versicherungssteuer, NoVA, CO2 Bepreisung, dem Wegfall von Parkplätzen und steigenden Parkgebühren. Besonders Pendlerinnen und Pendler in ländlichen Gebieten seien von den hohen Kraftstoffkosten betroffen.

