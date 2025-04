BYD führt die Expansion chinesischer Automobilhersteller im Ausland an und eröffnet Ausstellungsräume von Australien bis Deutschland, um dem brutalen Preiskampf im Inland zu entfliehen. Wang sagte, er erwarte, dass der Großteil der Gewinne von BYD "ab einem bestimmten Zeitpunkt" aus Überseemärkten stammen werde. Einen konkreten Zeitpunkt dafür nannte er nicht.

BYD werde weiterhin ohne Partner Fabriken im Ausland bauen, da der Konzern über reichlich Finanzmittel verfüge. Aufgrund geopolitischer Entwicklungen habe er kurzfristig keine Pläne, Autos in Kanada und in den USA zu verkaufen. Die Trump-Regierung hat die Zölle auf in China hergestellte E-Autos in Höhe von 100 Prozent festgelegt.

