Seit April erlaubt das Verkehrsministerium den Einsatz kamerabasierter Zufahrtskontrollen in Städten. Ziel ist es, den Verkehr zeitlich, zonenbezogen oder nach Aufenthaltsdauer zu steuern. Besonders in der Wiener Innenstadt besteht Optimierungsbedarf bei der Routenführung. Eine nachhaltige Lösung braucht jedoch eine ausgewogene Mischung aller Mobilitätsformen – vom PKW über Öffis bis hin zu Rad- und Fußverkehr. „Es muss die Versorgungssicherheit der Bevölkerung und der Unternehmen gewährleistet bleiben, und es muss auch die Wertschöpfung für die Wirtschaft gesichert sein“, unterstreicht Stephanie Ernst in ihrer Funktion als Vorständin des Vereins „Mein Auto – Initiative zur Förderung der individuellen Mobilität“.

Ob Handwerksbetriebe, Transportdienstleister, Lieferanten für Handel und Gastronomie oder mobile Pflegekräfte – der motorisierte Außendienst mit PKW, Transporter oder LKW ist für zahlreiche Branchen essenziell. In Zeiten enger Lieferketten und wachsender Onlinebestellungen müssen Waren, Dienstleistungen und medizinische Hilfe rasch vor Ort sein. Auch der Personenverkehr – von Taxis bis zu Pendlerströmen aus dem Umland – zeigt: Eine funktionierende urbane Mobilität braucht das Auto als festen Bestandteil.

„Also Verkehrsberuhigung ja, aber gut durchdacht“, schließt Stephanie Ernst an: „Wir wollen ja auch nicht, dass die Geschäftsstraßen aussterben, wie das leider vielerorts droht. Es braucht eine solide Datenlage, dann alle Beteiligten an einem Tisch für eine faire und sachliche Diskussion.“ Und das gilt nicht nur für kommende Veränderungen, sondern auch zur Analyse des Istzustands, so die Analyse des Vereins „Mein Auto“. „Wir hören es aus dem Bereich der Kleintransporteure und Zustelldienste, der Personenbeförderung mit Bussen und Taxis, aus dem Pflegebereich, der Essenszustellung oder eben auch bei Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen, Menschen mit Bewegungseinschränkungen, dass es vielfach schwierig ist, Platz zum Fahren und Halten, Parken oder Umdrehen zu finden. Da muss vielfach noch einmal genauer hingeschaut werden“, betont Stephanie Ernst.