Sondermodell Vespa Snake : Vespa Snake Party in der Faber Hall in Wien

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Am Montag, dem 2. Juni 2025 lud Faber als Generalimporteur von Vespa in Österreich zur Vespa Snake Party in die Wiener Faber Hall ein. Über 200 Gäste, darunter Caro Athanasiadis, Lilian Klebow und Toni Polster, folgten der Einladung und erlebten ein Summer-Get-Together ganz im Zeichen von La Dolce Vita rund um das Sondermodell Vespa Snake.