Der Dürr-Konzern und Mercedes-Benz haben eine langfristige strategische Partnerschaft auf dem Gebiet der Lackiertechnik vereinbart. Ziel ist die CO₂-freie Lackierung von Fahrzeugen und damit das gemeinsame Setzen von Standards in Sachen Nachhaltigkeit. Vorbehaltlich der Erfüllung aller Vertragsbedingungen wird in den kommenden Jahren die Lackiererei von Mercedes-Benz in Sindelfingen mit modernster Dürr-Technologie ausgestattet.

Der Partnerschaftsvertrag mit einer Laufzeit von mehreren Jahren ist ein Novum in der seit Jahrzehnten bestehenden Zusammenarbeit zwischen Mercedes-Benz und Dürr. Er beinhaltet eine Absichtserklärung, die Erneuerung der Lackiertechnik in den deutschen Werken gemeinsam zu planen und umzusetzen. Erstes Projekt ist der Neubau einer nachhaltigen Lackiererei in Sindelfingen.