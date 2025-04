Prof. Harald Hertz, Präsident der Obersten Nationalen Sportkommission für den Kraftfahrsport (AMF) in Österreich, wurde vom ADAC Südbayern mit der Christophorus-Medaille ausgezeichnet. Diese Ehrung erhielt er für seine langjährige freundschaftliche Verbindung und sein Engagement für den Motorsport.

Der Wiener, der in den 1990er-Jahren bei Veranstaltungen des deutschen Regionalclubs als leitender Rennarzt am Salzburgring tätig war, hat durch sein Fachwissen in der Vergangenheit nach Zwischenfällen im Motorsport Leben gerettet und sich als wichtige Figur in der internationalen Zusammenarbeit bei der Central European Rally etabliert. Diese findet in Deutschland, Österreich und Tschechien statt. Als Funktionär in wichtigen Gremien der Weltverbände FIA und FIM hat er sich zudem für die Sicherheit im internationalen Automobil- und Motorradsport eingesetzt.

