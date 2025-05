Andrea Kolassa verfügt über langjährige Erfahrung in der Versicherungswirtschaft. Zuletzt war sie bei der Donau Versicherung in leitender Position für die Bereiche Lebens- und Krankenversicherung verantwortlich.

Davor war die gebürtige Wienerin, studierte Mathematikerin und Betriebswirtin als Leiterin des Finanz- und Rechnungswesens in der Wiener-Städtischen-Gruppe tätig. Ihre Expertise in Produktentwicklung, Marktstrategie und operativem Management bringt sie nun in den Kfz-Bereich der Wiener Städtischen ein.