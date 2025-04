Auf dem bereits eingeleiteten Weg in die Eigenständigkeit als börsennotiertes Unternehmen hat der Continental-Unternehmensbereich Automotive den derzeitigen Leiter Operations & Quality Nino Romano mit 1. Februar 2025 zum neuen Chief Technology Officer (CTO) ernannt.

In der neuen CTO-Organisation werden die Bereiche Technologie und Operations unter der Leitung von Nino Romano vereint. „Mit seiner umfangreichen Erfahrung und fundierten Expertise ist Nino Romano die ideale Besetzung, um als CTO die beiden Schlüsselbereiche Technologie und Operations zusammenzuführen. Auf unserem Weg in die Eigenständigkeit schaffen wir so nicht nur zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden und Investoren, sondern können Innovationen noch gezielter und effizienter vorantreiben“, so Philipp von Hirschheydt, Vorstand von Continental und Leiter des Unternehmensbereichs Automotive.

