Andreas Ratzenböck absolviert die Ausbildung und Prüfung zum European Adhesive Specialist (EAS) am Österreichischen Forschungs- und Prüfinstitut (OFI) in Wien. Damit kann sich der gelernte Karosseur aus dem Innviertel noch stärker in die Klebetechnik einbringen.

Der 41-Jährige betreut bereits seit 2019 als Technischer Berater für den Rostschutz- und Klebetechnikspezialisten DKS Technik GmbH Kunden wie MAN, Meiller, Baschinger und Pappas in Oberösterreich und Bayern.

Weiterbildung hat Priorität

„In Zeiten des Fachkräftemangels freut es uns besonders auf ein starkes Team vertrauen zu können. Sichere Arbeitsplätze und Weiterbildung haben bei uns Top-Priorität,“ so Thomas Knapp, Geschäftsführer der DKS Technik GmbH.