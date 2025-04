Der gebürtige Wiener Dominic Krb ist seit 2019 in verschiedenen Positionen innerhalb der Wiener Städtischen tätig. Im Jänner 2022 übernahm er die österreichweite Vertriebsleitung der Wiener-Städtischen-Tochtergesellschaft Carplus und verantwortete sämtliche überregionalen Vertriebs- sowie Marketingagenden.

Ab 1. Jänner 2025 steht für den 29-Jährigen nun der nächste Karriereschritt an. „Dominic Krb hat in den vergangenen Jahren seine Managementfähigkeiten in unterschiedlichen Positionen erfolgreich bewiesen. Ich bin sehr froh, dass wir ihn für diese verantwortungsvolle Position gewinnen konnten und wir auf personelle Kontinuität setzen können“, sagt Wiener-Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler.