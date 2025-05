An den Standorten in Wien : Faber KFZ: Mario Liebert übernimmt Einzelhandels-Geschäftsführung

Mario Liebert ist neuer Geschäftsführer für die Einzelhandelsaktivitäten der Faber KFZ-Vertriebs GmbH. In dieser Rolle verantwortet er die operative und strategische Leitung der drei Faber Roller & Bike-Standorte in Wien, darunter der neue Faber Wien West-Store, die Faber Hall in der Richard-Strauss-Straße 34 (1230 Wien) sowie der City Store in der Praterstraße 47 (1020 Wien).