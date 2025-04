Die neuen Vorstandsmitglieder der Porsche AG sind dem Sportwagenhersteller aus Zuffenhausen bereits seit einigen Jahren verbunden: Jochen Breckner ist seit 2000 für Porsche tätig – erst als Praktikant und Diplomand, später als Doktorand. Der promovierte Betriebswirt und gebürtige Stuttgarter wurde 2008 Assistent des Vorstandsvorsitzenden.

Von 2010 bis 2012 leitete er das Controlling der Bereiche Vertrieb, Marketing und Financial Services. Ab 2012 war er als Leiter Produkt- Controlling und später als Leiter Controlling direkt an den Vorstand berichtend. Seit September 2018 leitet Breckner das Generalsekretariat und die Unternehmensentwicklung von Porsche. In dieser Funktion verantwortete der Finanz- und Strategieexperte mehrere Projekte. So leitete er zum Beispiel die Steuerung des Porsche-Börsengangs sowie das langjährige Effizienz-Programm, mit dem das Unternehmen systematisch seine finanzielle Resilienz optimiert. Breckners Nachfolger wird Christian Pantel, der in seiner aktuellen Aufgabe bei Porsche die Verantwortung für eine Baureihe trägt.

Matthias Becker ist seit 2015 für die Porsche AG im Einsatz. Als Leiter der Region Übersee- und Wachstumsmärkte hat er Vertriebsregionen wie Südostasien, Australien, den Mittleren Osten, Afrika sowie Mittel- und Südamerika mit mehr als 70 Märkten zu einer zentralen Säule des Porsche- Vertriebsnetzes entwickelt. Zuvor war Becker in mehreren Führungspositionen im Volkswagen Konzern tätig – etwa bei Audi in Europa und China, bei der Konzerntochter Škoda und im Volkswagen Marketing Deutschland.