Der japanische Premiumreifenhersteller Bridgestone wurde ein weiteres Mal in drei international renommierte ESG-Indizes (Environmental, Social and Governance) aufgenommen:

den Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World)

(DJSI World) die FTSE4Good Index-Serie

die MSCI ESG Leaders Indexes

Das Unternehmen ist bereits seit 2022 durchgehend im DJSI World, seit 2018 zum siebten Jahr in Folge in der FTSE4Good Index-Serie und seit 2023 in den MSCI ESG Leaders Indexes vertreten.

