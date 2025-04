„Das Sales Team in Österreich hat großartige Arbeit geleistet und auch die gute Zusammenarbeit zwischen unserem Sales Team in Österreich und den Kollegen und Kolleginnen in Offenbach hat dazu beigetragen, unsere Ziele in den letzten beiden Jahren zu erreichen, trotz mancher Hürden", kommentiert Günther Riepl die Auszeichnung.

"Die erzielten Fortschritte verdeutlichen, wie wichtig ein verlässliches und gut abgestimmtes Miteinander ist, um eine erfolgreiche Zukunft zu erzielen. Die Gewinne der diesjährigen Preise spiegeln das hervorragende Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters wider und symbolisieren das Wachstum des Unternehmens", so Riepl weiter.