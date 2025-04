Die NTT Indycar Series startete von 11. bis 13. April beim 50-jährigen Jubiläum des Acura Grand Prix von Long Beach in Kalifornien. Firestone ist bereits seit über 25 Jahren offizieller Reifenlieferant beim traditionsreichsten Straßenrennen in Nordamerika. Für die 27 Boliden am Start stellte Firestone diesmal mehr als 1.500 Rennreifen bereit, die auf der Strecke mit elf Kurven (sechs Links- und fünf Rechtskurven) entlang der Küste von Long Beach bei Trainings, Qualifying (einschließlich des Firestone Fast Six) und dem 90-Runden-Rennen (ca. 285 km) insgesamt zum Einsatz kamen.

„Für den Grand Prix von Long Beach stellen wir den Teams jeweils fünf Sätze unserer Firestone Firehawk Primärreifen sowie fünf Sätze der grünen Guayule Alternativreifen zur Verfügung – mit identischem Design, Aufbau und Gummimischung wie beim Firestone Grand Prix von St. Petersburg“, erläuterte Cara Krstolic, Director of Race Tire Engineering and Manufacturing, Bridgestone Americas, vor dem Event.

Lesetipp: Bridgestone wurde erneut in ESG-Indizes aufgenommen