Kumho Tire hat eine Initiative gestartet, um seine Präsenz auf dem europäischen Markt durch das Kumho Winter Driving Experience Event auszubauen. Während der dreitägigen Veranstaltung lud das Unternehmen mehr als 60 Kunden und Partner aus ganz Europa nach Östersund im Norden Schwedens ein, um seine Winterreifen zu testen. Dies umfasste auch den neu veröffentlichten WinterCraft WP52+.

An der Veranstaltung nahmen mehrere Führungskräfte von Kumho Tire teil, darunter Präsident & CEO Il-taik Jung sowie Tony Gangseung Lee, Head of Europe. Die Teststrecke, die speziell auf einem großen gefrorenen See in Östersund vorbereitet wurde, bestand vollständig aus eis- und schneebedeckten Strecken und bot die Möglichkeit, die Leistung der Reifen hinsichtlich Fahrverhalten und Bremsen auf rutschigen Oberflächen unter extrem kalten Bedingungen zu testen.