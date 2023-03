And now for something completely different: Bridgestone-Reifen bewähren sich auch im Motocross. Es geht um Anlässe wie das ADAC MX Masters, bei denen Top-Performance und zuverlässige Traktion gefragt sind. Bridgestone hat im letzten Jahr seinen Battlecross X31 eingeführt. Es handelt sich dabei um eine ganze Reifenserie, die genau das bietet: effizienten Grip auf anspruchsvollen Böden. Der Reifen erhöht nicht nur die Geschwindigkeit, er bietet seinen Fahrern auch eine verbesserte Stabilität. Durch die spezielle Castle-Block-Technologie von Bridgestone wird zusätzlich der doppelte Kanteneffekt maximiert, wodurch ein sichereres Fahrgefühl auf rutschigem Untergrund vermittelt wird. Dieser Effekt sorgt auch für mehr Haftung in Kurven und eine erhöhte Traktion auf wechselnden Untergründen.



„Eine weitere herausragende Leistung für die Piloten und für Bridgestone. Gleich drei Siege an einem Tag und ein weiterer Platz auf dem Podium sind ein voller Erfolg für uns und die Fahrer. Wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Leistungen im Laufe dieser Saison“, sagt Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen Bridgestone Central Europe. „Diese Rennen sind eine große Herausforderung für den Fahrer, sowie auch für den Reifen. Daher freut es uns umso mehr, den Piloten mit unseren Bridgestone Produkten eine optimale Unterstützung bieten zu können.“