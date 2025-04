Die beiden völlig neuen Winterreifen und der ebenfalls komplett neue Allwetterreifen wurden im Rahmen einer Erlebnisveranstaltung im ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum in Saalfelden, Österreich, vorgestellt. Das Fahrerlebnis war in zwei Hauptbereiche unterteilt, um das gesamte Spektrum an Straßen- und Fahrbedingungen zu präsentieren:

Die Allwetterstrecke war dem Testen des 4Seasons Ultra gewidmet, der für außergewöhnliche Leistungen sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen sowie bei Regen- und leichtem Winterwetter entwickelt wurde. Die Testfahrer hatten die Möglichkeit zu erleben, wie gut der Reifen auf verschiedenen Oberflächen funktioniert, und bewiesen die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit bei sich ändernden Straßenbedingungen.