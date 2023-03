1. Juli 2022: Start der Tour de France 2022 mit einem 13 Kilometer langen Prolog durch die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Begleitet wird die Elite des Radsports von den offiziellen Fahrzeugen der Tour-Organisation A.S.O. (Amaury Sport Organisation), die auch sich in diesem Jahr auf die hannoveraner Continental-Reifentechnologie verlassen können. Die Škoda-Modelle rollen auf dem PremiumContact 6 und EcoContact 6 Q vor und hinter dem Peloton bis nach Paris. Bei der Reifenwahl lag das besondere Augenmerk von Continental auf einem hohen Anteil nachhaltiger Materialien. „Wir unterstützen die Ziele der Tour de France für mehr Nachhaltigkeit“, sagt Enno Straten, Head of Strategy, Analytics und Marketing von Continental Tires Emea. „Daher ist es für uns nur richtig, dass die Tour-Fahrzeuge auf den modernsten und nachhaltigsten Reifen rollen, die Continental derzeit bieten kann.“



Die Reifen der Begleitfahrzeuge enthalten die ContiRe.Tex-Technologie, die Continental erstmals im August 2021 vorgestellt hatte. Das Polyestergarn in der Karkasse, dem tragenden Gerüst eines Reifens, entsteht dabei ganz ohne chemische Zwischenschritte aus gebrauchten PET-Flaschen. In jedem Satz Reifen steckt Polyester aus etwa 40 aufbereiteten PET-Flaschen.



Continental verfolgt das ambitionierte Ziel, bis 2030 das fortschrittlichste Reifenunternehmen in Bezug auf ökologische und soziale Verantwortung zu sein. Bis spätestens 2050 will man 100 Prozent nachhaltig erzeugte Materialien in den Reifenprodukten einsetzen und vollständige Klimaneutralität entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette erreichen.



„Wir sind sehr stolz, dass wir mit der ContiRe.Tex-Technologie eine weitere nachhaltige Lösung in die Welt der Premiumreifen einführen können. Sie ist auch bei der Extreme E-Serie erfolgreich im Einsatz und wird in Kürze in unsere Serienproduktion einziehen. Auch bei der Tour de France müssen die Fahrer mit unterschiedlichsten Bodenbelägen und Fahrsituationen rechnen und sich auf eine sichere Reifenperformance verlassen können. Wir sind davon überzeugt, dass sie mit unseren Premiumprodukten die perfekten Partner auf regennassen Serpentinen und langen Flachetappen haben werden“, erläutert Straten.