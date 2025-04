Dr. Magdalena Gruber, BSc (WU) verantwortet seit Jahresbeginn 2025 die Agenden der Generalsekretärin beim VÖL. Sie tritt die Nachfolge von Wolfgang Steinmann an, der im Juli 2024 verstorben ist. Die 32-jährige Kärntnerin startete nach einem Wirtschaftsrecht- und IBWL-Studium an der WU Wien ihre Karriere bei CERHA HEMPEL. Danach folgten Stationen an den Universitäten Wien und Klagenfurt sowie bei der Merkur Versicherung.

Zusätzlich besitzt sie fundierte Kenntnisse in der Verbandsarbeit, wurde mit dem Maria-Schaumayer-Preis sowie dem Bankenverbandspreis ausgezeichnet und lehrte in den vergangenen Jahren an den Universitäten Wien und Klagenfurt sowie der FH Wiener Neustadt.