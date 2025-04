Ausschlaggebend für die Auszeichnung waren eine Reihe von Maßnahmen und Initiativen, wie die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch den Auf- und Ausbau gesundheitsbezogener Veranstaltungen, familienfreundliche Arbeitszeiten mit verschiedenen Teilzeitmodell-Varianten oder die Einbindung von karenzierten Mitarbeitenden in die Informationsmaßnahmen.

„Familie und Beruf in Einklang zu bringen, ist nicht immer einfach und stellt viele Eltern und jene, die sich um Angehörige kümmern müssen, vor eine große Herausforderung. In den vergangenen Jahren haben wir Home Office mit einer Ausprägung bis zu 50 Prozent eingeführt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dies flexibel – in Abstimmung mit der Führungskraft – gestalten, auch sind halbe Tage im Büro und Home Office möglich. Zusätzlich wurde die Kernarbeitszeit abgeschafft. Damit sind zum Beispiel längere Mittagspausen möglich“, erläutert Personalverantwortliche Mag. Martina Emhofer.