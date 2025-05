Die Roadshow steht im Zeichen der Nachhaltigkeit. In Zusammenarbeit mit dem niederländischen Spezialisten Movico wurde eine effiziente und umweltschonende Route entwickelt. Ziel ist es, die CO₂-Bilanz der Tour so gering wie möglich zu halten.

Der Schlusspunkt der Tour ist für den 26. Juni 2025 in Großbritannien geplant. Für die Teilnahme am Event in Elixhausen ist eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen sowie der Anmeldelink finden sich unter dem Titel „From Start to Refinish: Productivity Drive 2025“.