„Dank unserer Expertise in Farbtechnologie und Nachhaltigkeit sowie Entwicklungen mit unseren OEM-Partnern und Kunden wird Refinity die Leistung von Werkstätten in allen Bereichen verbessern. Wir sind jetzt in der Lage, eine hochmoderne Cloud-Lösung anzubieten, die Kunden weltweit ein nahtloses digitales Farberlebnis bietet“, sagt Chris Titmarsh, Senior Vice President Automotive Refinish Coatings bei BASF.

Verbunden mit der vollautomatischen Mischmaschine Alfa CR4/6 ist der digitale Farbprozess besonders schnell und präzise und kann bis zu sechs Mischungen gleichzeitig durchführen. Diese Effizienz optimiert nicht nur den Arbeitsablauf der Werkstatt, sondern minimiert auch Abfall und verstärkt das Engagement von BASF, seinen Kunden zu helfen, ihre individuellen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.