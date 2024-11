Kooperation wird verlängert : Betamotor setzt weiterhin auf Liqui Moly

Zehn gemeinsame Jahre und kein Ende in Sicht: Seit 2014 werden alle Motorräder von Betamotor ab Werk mit Liqui Moly-Öl ausgeliefert. Das soll auch in den kommenden Jahren so bleiben. Auf der Motorradmesse EICMA in Mailand gaben die beiden Unternehmen bekannt, ihre Zusammenarbeit bis mindestens 2029 fortzusetzen.