Rainer Popiol begann im Jahr 2001 mit der Arbeit für die Bilstein Academy, Dimitris Kouvaras startete im Jahr 2000 in Griechenland und schulte 1.800 Werkstätten sowie auch die Händlerbetriebe. Im gleichen Jahr startete das internationale Bilstein-Schulungskonzept. Es wurden hauptamtliche Trainer sukzessive ausgebildet. „Unsere Bilstein-Trainer sind zum Teil externe Fachleute, die in der jeweiligen Landessprache schulen. Wir haben derzeit über 50 Trainer im Stamm. Diese sind in ihrem jeweiligen Land bereits sehr bekannt", so Popiol.

Die Corona-Pandemie im Jahr 2020 erwies sich nach einem Einbruch der Trainings-Zahlen als Chance: Das Academy-Team implementierte ein e-Learning-Konzept, richtete neue Online-Systeme ein und erstellte Online-taugliche Unterlagen. Nebeneffekt war auch ein reduzierter CO 2 -Fußabdruck für Bilstein, weil weit weniger Teilnehmende zu Trainingsorten anreisen mussten.