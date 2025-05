Supplier of the Year 2024 : Bridgestone erhält Auszeichnung als Supplier of the Year 2024 von General Motors

Lesezeit: weniger als eine Minute

Bridgestone wurde zum zehnten Mal in Folge und insgesamt zum 23. Mal von General Motors als Supplier of the Year ausgezeichnet. Bei der 33. Verleihung in Phoenix, Arizona, gehörte Bridgestone zu den 92 prämierten Unternehmen aus 12 Ländern – ausgewählt aus über 20.000 GM-Lieferanten weltweit.