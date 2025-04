Die „Übersiedlung“ vom angestammten AutoZum-Platz von Weka Industriemedien Automotive in Halle 1 in die Halle 10 und somit ins Zentrum des Messegeschehens hatte gute Gründe. Denn durch die Konzentration der Ausstellerfläche der AutoZum 2025 auf schließlich drei Hallen fällt der gewohnte Messerundgang mangels weiterer Hallen diesmal aus und da wäre man wohl am „Rande der Leistungsschau“ gestanden.

Die Entscheidung für eine Reduzierung der Hallen wurde erst im Herbst 2024 getroffen, gab es doch noch im Sommer bei der Messe Salzburg einen Eigentümerwechsel. Die am ungewohnten Termin im Frühsommer stattgefundene AutoZum 2023 brachte eine Halbierung der Messebesucherzahlen und sorgte bei so manchem Aussteller für lange Gesichter.

Schon damals hatten Gespräche befürchten lassen, dass so mancher langjährige Aussteller der Messe den Rücken kehren würde. Das ist in einigen, wenigen Fällen eingetreten, dennoch haben viele Aussteller der Messe die Treue gehalten. Die nun kompakte Form der AutoZum mit drei gut gebuchten Hallen ist wohl die bessere Variante als den Besucherinnen und Besuchern nur halbherzig gefüllte Hallen zuzumuten, wie dies zum Teil beim letzten Mal der Fall war.