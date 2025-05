PETRONAS spielt als Technischer Partner und Namensgeber des Mercedes-AMG PETRONAS Formel 1 Teams eine zentrale Rolle bei der Entwicklung leistungsbestimmender Technologien. Die enge Zusammenarbeit umfasst die gemeinsame Entwicklung von Hochleistungskraftstoffen, Schmierstoffen und Funktionsflüssigkeiten, die entscheidend zum Erfolg des Teams auf der Rennstrecke und darüber hinaus beitragen.

Ein zentrales Element dieser Partnerschaft ist das PETRONAS Global Research & Technology (R&T) Centre in Turin. Seit Beginn der nun 15-jährigen Kooperation ist das Zentrum maßgeblich an der Entwicklung von bewährten Formeln für den Rennsporterfolg beteiligt. Darüber hinaus werden dort Innovationen im Bereich alternativer Kraftstoffe, energieeffizienter Schmierstoffe und Lösungen für die nächste Generation von New Energy Vehicles (NEVs) erforscht und vorangetrieben. Das Zentrum steht damit exemplarisch für das Engagement von PETRONAS in puncto technologischem Fortschritt und praxisorientierter Forschung.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit besuchte Formel-1-Nachwuchsfahrer Kimi Antonelli das PETRONAS Global R&T Centre in Turin. Ziel des Besuchs war es, sich ein vertieftes Verständnis über die technischen Abläufe und Entwicklungen im Unternehmen zu verschaffen. Antonelli erhielt Einblicke in die Schlüsseltechnologien, die einen wesentlichen Beitrag zur Performance des Teams leisten.

Der Besuch ist Teil des technischen Onboardings von Kimi Antonelli bei PETRONAS, das seit seinem Eintritt als Fahrer des Mercedes-AMG PETRONAS Formel 1 Teams läuft. Bereits im März hatte er die Unternehmenszentrale in Kuala Lumpur besucht und dort erste Einblicke in die Zusammenarbeit erhalten.

In Turin konnte sich Antonelli nun direkt mit den wissenschaftlichen Grundlagen und der technologischen Umsetzung der PETRONAS Fluid Technology Solutions™ vertraut machen – einer Produktlinie, die speziell für höchste Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung im Motorsport entwickelt wurde.

Ir. Norafizal Mat Saad, Vice President of Group Strategic Relations and Communications bei PETRONAS, sagt: „Diese technische Einbindung steht für die Essenz unserer langjährigen Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1-Team. Seit 15 Jahren arbeiten wir zusammen, um die Grenzen der Fluidtechnologie zu erweitern und auf der Rennstrecke getestete Lösungen später in den Alltag umzusetzen.“

Beim Besuch des PETRONAS Global Research & Technology (R&T) Centre in Turin wurde Kimi Antonelli von Khalil Muri, Managing Director und Group Chief Executive Officer (CEO) von PETRONAS Lubricants International (PLI), empfangen. PLI ist der globale Schmierstoffhersteller und -vermarkter von PETRONAS.

Im Rahmen einer Führung durch die hochmodernen Forschungseinrichtungen kam Antonelli mit dem Expertenteam von PLI ins Gespräch. Dabei erhielt er Einblicke in die Forschungs- und Entwicklungsprozesse, die hinter den Hochleistungskraftstoffen und Funktionsflüssigkeiten stehen – Technologien, die sowohl im internationalen Motorsport als auch im täglichen Einsatz eine zentrale Rolle spielen.

Kimi Antonelli kommentiert: „Es war großartig, vor meinem Heim-Grand-Prix das PETRONAS Global Research & Technology Centre hier in Italien zu besuchen. Wir Fahrer wissen zwar, wie wichtig Flüssigkeiten und Schmierstoffe sind, aber wenn man das Ausmaß an Detailgenauigkeit, Innovation und Teamarbeit hinter allem in Person sieht, ergibt sich eine ganz neue Perspektive. Es ist klar zu sehen, wie viel Leidenschaft und Fachwissen in die Unterstützung auf der Rennstrecke fließen. Mir als Fahrer gibt das viel Selbstvertrauen. Ich bin stolz darauf, Teil dieser Partnerschaft zu sein, und freue mich darauf, gemeinsam weiter voranzukommen.“

Khalil Muri, Managing Director und Group CEO von PLI, erklärt: „Der Besuch von Kimi Antonelli in unserem Global R&T Centre ist mehr als symbolisch. Er spiegelt die zentrale Rolle wider, die PETRONAS Lubricants International in Zusammenarbeit mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team bei der Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit spielt. Durch PLI verwandeln wir auf der Rennstrecke getestete Technologien in Lösungen für die Praxis, ganz im Sinne unserer Vision, ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner zu sein, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.“

Der Besuch von Kimi Antonelli im PETRONAS Global Research & Technology (R&T) Centre in Turin fand im Vorfeld des Emilia Romagna Grand Prix statt, der am Wochenende des 18. Mai auf der traditionsreichen Rennstrecke in Imola ausgetragen wurde. Das Rennen markierte Antonellis erstes Formel-1-Wochenende in seinem Heimatland Italien – nur wenige Kilometer von seinem Geburtsort Bologna entfernt.

Für den jungen Fahrer bot der Aufenthalt im Global R&T Centre einen vertieften Einblick in die Technologien hinter den Hochleistungsflüssigkeiten und Kraftstoffen, die maßgeblich zur Performance der Formel-1-Fahrzeuge beitragen. Diese Einblicke sind besonders wertvoll in einer frühen Phase seiner Karriere, da sie das Verständnis für die technischen Grundlagen des Motorsports stärken.

Die Partnerschaft zwischen PETRONAS und dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel 1 Team besteht seit 15 Jahren. In dieser Zeit wurden acht Konstrukteurs-Weltmeisterschaften und über 120 Grand-Prix-Siege erreicht. Die kontinuierliche technische Zusammenarbeit hat einen internationalen Maßstab für Leistung und Innovation im Motorsport gesetzt.