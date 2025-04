Das bionische Radialgebläse sitzt vor dem Verdampfer und ermöglicht eine symmetrische und schmale Bauweise des Klimageräts. Dadurch sollen andere Komponenten an Platz gewinnen, was vor allem in batterieelektrischen Fahrzeugen von Vorteil ist. Mahle möchte damit eine Alternative zu herkömmlichen Gebläsen bieten.

„Die Entwicklung des neuen bionischen Radialgebläses unterstreicht unsere umfassende Systemkompetenz im Thermomanagement und profitiert vom Einsatz künstlicher Intelligenz“, sagte Jumana Al-Sibai, Mitglied der Mahle Konzern-Geschäftsführung und verantwortlich für den Geschäftsbereich Thermal and Fluid Systems. Das bionische Radialgebläse kann in allen PKW-Fahrzeugklassen sowie in leichten und schweren Nutzfahrzeugen eingesetzt werden.