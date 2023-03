Der neue Pneu verfügt über eine dem Motorsport angelehnte Verstärkung aus Aramid, die den AZENIS FK520 strukturell festigt und somit für eine geringere Verformbarkeit, verbesserte Fahrstabilität und präziseres Einlenkverhalten sorgt. Gegenüber dem Vorgängermodell konnte das Gewicht um 10 % verringert werden, was sich positiv auf den Kraftstoffverbrauch auswirkt.



Der innovative Aufbau des neuen Falken-Sommerreifens gewährleistet einen hohen Nass- und Trockengrip. Zudem ist der AZENIS FK520 der erste Reifen, bei dem das neue Diamant-Cut-Profil in Serie geht. Hier halft die Falken-eigene 4D-Nana-Simulation bei der Entwicklung der Profilblockkanten mit Diamantschnitt und der dort integrierten Geräuschdämpfungselemente. Die Anordnung der unzähligen kleinen Vertiefungen sorgt für winzige Turbolenzen, die häufig auftretende Abrollgeräusche effektiv mindern. Für noch mehr Leistung sorgt eine optimierte Bodenaufstandsfläche, die ein gleichmäßigeres Abriebsbild und einen verbesserten Fahrbahnkontakt bewirkt. „Der Falken AZENIS FK520 ist unser jüngster UHP-Reifen mit einem besonders guten Zusammenspiel aus Grip, Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Effizienz“, erklärt Andreas Giese, Senior Manager Corporate Planning und Product Planning bei der Falken Tyre Europe GmbH. „Falken hat hier alle Erfahrungen der Materialentwicklung und Simulationstechnik gebündelt, um ein außergewöhnlich leistungsfähiges Premium-Produkt zu entwickeln.“



Der Falken AZENIS FK520 soll im Frühjahr 2022 auf den Markt kommen und anfangs in 81 Größen von 17 bis 21 Zoll, und speziell für Pkw und leistungsstarke SUV geeignet, verfügbar sein.