Brembo hat heute sein neues Logo und Erscheinungsbild vorgestellt, die die strategischen Vision des Unternehmens "Turning Energy into Inspiration" zum Ausdruck bringen. Seit der Vorstellung der neuen Vision im Herbst 2020 verfolgt Brembo das Ziel als

Lösungsanbieter die Zukunft der Mobilität mitzugestalten. Dies geht in Hand mit einer grundlegenden Angebotsveränderung von Brembo, von Komponenten hin zu kompletten Lösungen, in denen künstliche Intelligenz, Mechatronik und Daten eingesetzt werden. Ein entscheidender Schritt auf diesem Weg war der Launch von Sensify, dem bahnbrechenden intelligenten Bremssystem von Brembo im letzten Jahr. Die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens schreitet nun mit der Enthüllung seines neuen Markenauftritts weiter voran. "Das neue Erscheinungsbild von Brembo bringt unser Versprechen und unser Image in Einklang und stärkt unser Markenerlebnis." - sagt Daniele Schillaci, Chief Executive Officer von Brembo.

"Die Neugestaltung unseres Logos, das auf der ganzen Welt bekannt ist und zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen hat, ist der zentrale Baustein dieser neuen Identität. Die vereinfachte Darstellung in Kombination mit einer modernen und digitalen Anmutung, bringen die Zukunftsorientierung von Brembo zum Ausdruck. Das neue Erscheinungsbild verkörpert sowohl die Tradition als auch die Entwicklung des Unternehmens und wird uns zukünftig inspirieren." Das neue Logo zeichnet sich durch innovatives Design aus und bleibt gleichzeitig dem bewährten Stil der Marke treu.

Das unverwechselbare Brembo-Symbol wurde optimiert und an den neuen Schriftzug harmonisch angepasst. Dieser ist weicher und runder geworden und erhöht insbesondere bei digitalen Aktivitäten die Lesbarkeit, unabhängig von der Schriftgröße. Die ikonische rote Farbe zusammen mit dem neuen Design verkörpern weiterhin die Leidenschaft des Unternehmens und sprechen darüber hinaus die jüngeren, digital-affinen Generationen an. Das neue Logo wird zudem Brembos Stellenwert als zeitlose Marke weiter festigen. Das neue Logo wird ab sofort weltweit in allen virtuellen und realen Unternehmensauftritten und auf sämtlichen zukünftigen Lösungen von Brembo zu sehen sein.